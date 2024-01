Loi immigration : Le député Louis Margueritte explique pourquoi il a voté pour

Dans un communiqué commun avec les députés Benjamin Dirx et Rémy Rebeyrotte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, s'est expliqué, mercredi 20 décembre 2023, sur son vote en faveur de la loi immigration, la qualifiant de «texte de compromis».

Suite aux réactions suscitées par son choix, notamment le brûlot du militant communiste Jean-Michel De Almeida, et à quelques jours d'une journée d'action du Collectif Chalonnais Solidarité Migrants, le député nous a accordé un entretien pour préciser les raisons de son choix.

Interview



Info Chalon : Pourquoi avez-vous voté pour la loi immigration ?

J'ai voté cette loi pour plusieurs raisons. Elle répond aux attentes des Français sur la nécessaire maîtrise de nos flux migratoires et en particulier, concernant la lutte contre l'immigration illégale. Je l'ai voté aussi car la France ne peut pas être le seul pays européen sans accompagnement du pacte européen Migration et Asile, voté récemment. Et je l'ai voté parce qu'il apporte des réponses concrètes à ceux qui souhaitent s'intégrer par le travail, d'une part, et pour nous donner plus de moyens pour renvoyer ceux qui représentent une menace pour l'ordre public.

Votre démarche ?

Comme on le sait, nous avons été privés de débat dans l'hémicycle en séance publique, surtout à cause de ceux qui voulaient faire obstacle à ce projet de loi pour des raisons diamétralement opposées. Ce sont donc des députés désignés par leurs pairs pour former la commission paritaire avec les nécessaires compromis qui ont permit d'aboutir sur un texte.

Le texte est examiné par les Sages du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont signifié qu'il y avait des mesures pas conformes et contraires à la Constitution. Est-ce aussi votre raisonnement ?

Il y a quelques points, effectivement, qui nécessitent l'examen des experts qualifiés en la matière. Le Conseil constitutionnel devra notamment se prononcer sur les articles relatifs à la nationalité ainsi que ceux relatifs à la proportionnalité des conditions nécessaires pour percevoir certaines aides sociales. Sur ce point qui a fait débat, il est faux de parler de "préférence nationale" et ceux que nous souhaitons favoriser ceux sont ceux qui s'intégrent par le travail et c'est la raison pour laquelle nous distinguons une situation où l'étranger travaille ou ne travaille pas.

Plusieurs formations de gauche, dont Chalon l'insoumise, disent que vous avez choisi la compromission avec l'extrême droite. Que répondez-vous à cela ?

C'est totalement faux ! D'ailleurs, j'avais un candidat Rassemblement Nationale (RN) face à moi, ainsi qu'un candidat Reconquête. Le RN a dit tout et son contraire sur cette loi. D'abord, qu'elle serait la source d'une immigration complètement incontrôlée. Puis en la votant, sans probablement l'avoir lue. Ce qu'il y a dans ce texte, l'interdiction des mineurs dans les centres de rétention administrative (CRA), les prestations sociales pour les travailleurs étrangers, comme je l'indiquait, et l'apprentissage du français pour les étrangers travaillant en France. Le vote du RN est une grossière tactique politicienne.

Les écologistes disent «Loi immigration : le retour à Vichy ?», qu'en pensez-vous ?

Je regrette l'emploi de ces termes. On a le droit de ne pas être d'accord mais on peut extrimer son désaccord sans utiliser des expressions aussi éloignées de la réalité. Je reste disponible pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, comme je l'ai déjà proposé aux membres du PCF et du Collectif Chalonnais Solidarité Migrants.

En vous remerciant d'avoir pris le temps de participer à cette interview.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati