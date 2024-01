"Pour réussir 2024, gagnons les élections européennes de juin" annonce le secrétaire régional des Ecologistes de Bourgogne

Qui dit nouvelle année dit traditionnellement nouvelles résolutions. Pour les Écologistes de Bourgogne, il s’agira, plus que jamais, de lutter contre des organisations politiques dont l’idéologie et les pratiques, datées, sont radicalement incompatibles avec cette urgence climatique qu’il nous faut prendre à bras le corps, le temps des atermoiements étant définitivement révolu. Et plus encore d’offrir des perspectives à ceux qui n’en peuvent plus de voir la continuité capitalisto-productiviste perdurer par-delà le changement néolibéral, la consommation rester l’horizon indépassable de nos sociétés épuisées et l’autoritarisme se retrouver promu comme remède à la crise démocratique qui sévit.

En juin 2024 auront lieu des élections plus qu’importantes pour les écologistes : les élections européennes. Depuis toujours, les écologistes souhaitent réorienter une construction européenne encore au milieu du gué, insuffisamment écologique et sociale.

La liste autonome que présentera notre mouvement devra comme jamais être soutenue par chaque écologiste de notre région. De son résultat dépendra en effet notre environnement juridique des prochaines années, enjeu essentiel. C’est au Parlement européen que sont élaborés ces règlements et directives qui peuvent protéger le vivant, bannir les pesticides, accroître la solidarité entre les peuples européens. Par ailleurs, le Parlement investit cette Commission européenne sans laquelle rien ne se fait.

A l’heure où le président de la République entend faire de cette élection européenne un duel entre ses troupes et le parti de Le Pen, il est temps d’ouvrir le jeu en faisant entendre une autre musique : celle de l’écologie. L’Europe ne peut plus être confisquée par des forces politiques des siècles passées, celles-là même qui nous ont conduits dans l’impasse climatique actuelle en hypothéquant l’avenir des générations futures.

Depuis la candidature de René Dumont à l’élection présidentielle de 1974, il y aura très bientôt cinquante ans, l’écologie politique a fait son chemin en France, ainsi qu’au sein de certains pays, notamment européens. Méprisés à leurs débuts, les écologistes ont depuis gagné de nombreux combats, fait évoluer les pensées, convaincu nombre d’électeurs de la justesse de leurs prévisions. Au sein de notre pays, ils président désormais aux destinées de villes moyennes et, depuis 2020, de nombreuses métropoles telles que Lyon, Bordeaux, Strasbourg.

Il faut à présent transformer l’essai, en prenant le contrôle de la fabrique des lois européennes. Faisons-le dès juin 2024. Ouvrons avec les élections au Parlement européen un nouveau cycle politique, celui qui verra enfin la seule proposition humaniste et progressiste valable s'ancrer définitivement dans le paysage politique, pour proposer à l’ensemble de nos concitoyens un nouveau pacte avec l'ensemble du vivant dans le respect des ressources naturelles et limitées.

L’entrée dans ce nouveau cycle politique est ce que les Écologistes de Bourgogne vous souhaitent pour 2024.

Dominique Cornet, Secrétaire régional des Ecologistes de Bourgogne