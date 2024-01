ELECTIONS MUNICIPALES - Le premier tour à Givry fixé au 4 février

Sans surprise, les élections municipales de Givry auront bien lieu le premier dimanche de février. Une élection générale et bien complète suite aux démissions en masse des élus municipaux, plongeant la majorité municipale dans une situation quelque peu inédite. Pour le premier tour de scrutin, la campagne électorale sera ouverte le lundi 22 janvier 2024 et prendra fin le samedi 3 février 2024 à minuit. En cas de second tour, la campagne sera ouverte le lundi 5 février 2024 et close le samedi 10 février 2024 à minuit. L'arrêté préfectoral précisant les contours de l'organisation est affiché en mairie depuis la fin décembre.

Des précisions utiles puisque les Givrotins sont bel et bien appelés à revoter l'intégralité du conseil municipal, même si au sortir des fêtes de fin d'année, les électeurs sont bien loin de tout cela. Les choses vont s'accélérer prochainement avec le dépôt des listes les 17 et 18 janvier pour le premier tour. Des listes qui comporteront 27 candidats.

Laurent Guillaumé