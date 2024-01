CARNET BLEU - Bienvenue à Timéo

Timéo GARCIA est né le premier janvier 2024 à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le quatrième enfant de Julie MARTINAND après Manon, 19 ans, Kyo, 18 ans, et Lee-Lou, 8 ans, et le troisième enfant de Fabrice GARCIA après Pauline, 20 ans et Jérémy, 17 ans. La maman est agent logistique et le papa est adjoint technique territorial. La grande famille réside à Buxy.