AVIS DE DECES - Madame Gilberte FLÈCHE née PETIT

DAMEREY



Odette Pelletrat, sa sœur ;

André et Marie-Paule Petit,

son frère ;

ses neveux et nièces ;

Geneviève et Charles, Françoise et Gilbert,

ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gilberte FLÈCHE

née PETIT

survenu à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 10 janvier 2024 à 13h15 au crématorium de Crissey.

Gilberte reposera à la chambre funéraire de Saint-Martin-en-Bresse à partir de samedi 6 janvier 2024.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie l'EHPAD Nicole Limoge de Ciel pour leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Et rappelle à votre souvenir

Robert

son époux, décédé en 2023.