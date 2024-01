Les plus hautes distinctions de la Croix Rouge attribuées à Pierre Desray et Camille Monnot

A eux deux, ils cumulent une centaine d'années dédiées au service de la Croix Rouge. C'est dire l'engagement qu'est le leur depuis des dizaines d'années. A l'occasion des voeux de la nouvelle année de l'Unité locale du Chalonnais, Pierre Desray et Camille Monnot, ont été chaleureusement applaudis pour leurs distinctions du jour. La grande médaille d'or de la Croix Rouge est l'une des plus grandes distinctions au sein de la Croix Rouge. Une médaille qui vient couronner des décennies d'engagements pour les deux compères.

Jean-Guy Cinquin, Directeur Territorial de la Croix Rouge, est revenu sur leurs parcours hors-norme. Entrés au sein de la Croix Rouge dans les années 70 en tant que simples secouristes, ils ont grimpé les échelons internes de l'organisation jusqu'à en devenir Présidents de l'unité locale du Chalonnais. Des parcours marqués par de nombreuses actions dont celles de la création du Samu social à Chalon ou de la structure d'accueil de Chalon dans la Rue pour Pierre Desray. A tour de rôle, Pierre et Camille ont tenu à remercier toutes les équipes de l'unité locale du Chalonnais qui oeuvrent au quotidien au profit de chacun.

"On a la Croix mais nos épouses ont le mérite" a insisté Pierre Deray alors que Camille Monnot entendait remercier l'action collective des équipes dans cette distinction.

La rédaction d'info-chalon.com tient à féliciter chaleureusement Pierre et Camille pour cette distinction, alors que depuis près de 15 ans, nous avons été amenés à travailler avec l'un et l'autre, avec toujours la même sympathie et professionnalisme.

Laurent Guillaumé