Depuis quelques semaines, Julie Lauquin a ouvert son cabinet spécialisé en soins par magnétisme et luxoponcture au 1 avenue Monnot Prolongé à Chalon-sur-Saône.

« Je travaille simplement avec mon coeur et mes mains » a indiqué, passionnée, la jeune patricienne à Info Chalon.

Des soins qui soulagent les maux physiques et les chocs émotionnels destinés à tous : « En effet, les enfants sont aussi ultra réceptifs aux soins », a précisé Julie à Info Chalon.

En constante formation depuis déjà 10 ans, Julie vous propose un premier rendez-vous pour cerner vos besoins et vous présenter l’univers de la médecine hollistique.

La jeune femme travaille essentiellement autour de deux techniques :

*La luxoponcture : une méthode qui stimule vos énergies, par un rayonnement infrarouge, sur certains points d’acupuncture. Cela permet de rétablir l’équilibre fonctionnel d’un organe, comme le système hormonal, le système digestif, le système lymphatique… Cette stimulation indolore et sans risque permet d’agir sur les déséquilibres hormonaux. Cette réflexothérapie, véritable alternative de la médecine douce et naturelle peut notamment vous aider à la perte de poids et l’amincissement, le sevrage tabagique ou encore les désagréments de la ménopause.

*Les soins par magnétisme ou soins dits « énergétiques » : Selon ses praticiens, le corps humain émettrait des champs électromagnétiques avec des fréquences particulières au niveau des mains. En transmettant cette énergie à un patient, le magnétiseur cherche à le revitaliser et à soulager ses douleurs.

Pour plus d’informations sur « Révélience » ou pour prendre rendez-vous c’est par ici.

Amandine CERRONE.