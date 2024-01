Une semaine de reprise plutôt ensoleillée en Saône et Loire mais sortez les laines !

Semaine hivernale en perspective en Saône et Loire avec des températures qui stationneront sous les 3°c tout au long de la semaine, avec un léger mieux en fin de semaine avec des maximales qui pourront atteindre les 5-6°c. Le vent du nord devrait même renforcer la sensation de froid. Sortez les polaires et les petites laines ! Côté intempéries, la pluie devrait nous laisser tranquille pendant quelques jours et un ciel bien dégagé et ensoleillé devrait nous permettre d'apprécier la semaine.

Attention toutefois aux brouillards matinaux sur tout le couloir de la Saône. Bonne semaine à toutes et à tous pour cette reprise.