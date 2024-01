"2024 sera ce que nous en ferons" pour le sénateur Marie Mercier

2024 sera ce que nous en ferons. Souhaitons que toutes nos actions soient guidées par la confiance, la justice et la paix. Que cette année nouvelle soit la première d'un monde réparé.

Tant d’initiatives et d’expériences locales émergent et encouragent la solidarité et l’épanouissement. Les réseaux de savoirs et de compétences s’organisent pour identifier les difficultés et y remédier. L’homme est capable de créativité, d’empathie et d’optimisme.

Le Sénat, dont la mission est aussi de représenter les communes et les élus, poursuivra son action pour redonner à notre pays les moyens de croire et d’espérer. La délibération collective doit nous permettre de prendre les meilleures décisions pour affronter les crises de notre époque. Chacun a un rôle à jouer dans le débat que font vivre nos institutions, entreprises et associations.

C’est ensemble, dans la fraternité, que nous parviendrons à tracer le chemin de cet espoir, tant dans le quotidien de nos vies que dans les actes qui concourent à l’intérêt général.

Belle et bonne année pleine d’humanité.