Ce dimanche 7 janvier, l’association des « Amis de la pétanque » de Chatenoy-en-Bresse organisait sa traditionnelle « galette » au sein de la salle « Pic et croc’ » de la commune.

Et on peut dire que les licenciés et leur bonne humeur légendaire étaient au rendez-vous !

À cette occasion, Jean-Pierre Ducret, président du club, a fait la bonne surprise à trois de ses fidèles licenciés : Valérie et Patrice Bonin et Maurice Mauchand, à qui il a remis le diplôme d’honneur de la fédération qui récompense les joueurs de pétanque pour leur engagement dans cette discipline.

Cet après-midi festif a également été l’occasion pour l’association de présenter le tout nouveau bureau pour 2024 :

Jean-Pierre Ducret, président

Patrice Bonin, vice-président

Maurice Mauchand, trésorier

Eric Jorland, vice-trésorier

Pierre Surel, secrétaire

Valérie Bonin et Laurent Kusiak, commissaires aux comptes

Les entraînements reprendront,quant à eux, aux alentours du 15 mars au sein du parc du château chatenoyen.

Quant au traditionnel challenge en l’honneur de Josette, la date est déjà fixée au 22 juin prochain.

Amandine CERRONE.