AVIS DE DECES - Madame Ginette MICHELIN née MAUCHAMP

MERVANS - SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU - SAINT-JEAN-DE-VAUX



Martine et Mario MERCIER

sa fille et son gendre ;

Laurent Mercier et Laure Desprez,

ses petits-enfants ;

Margot , Marilou, Hugo ,

ses arrière-petits-enfants ;

Lucette et Jacky DENIS

Gilles et Marie-Alice MAUCHAMP,

sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette MICHELIN

née MAUCHAMP

survenu à l'âge de 93 ans.

La cérémonie aura lieu le vendredi 12 janvier 2024 à

14 heures en l'église de Mervans.

Ginette repose à la chambre funéraire de Dracy le Fort 64A route d'Autun.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.