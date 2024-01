CARNET ROSE - Bienvenue à Talya

Talya MADI SOILIHI est née le 3 janvier à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant d'Elodie ALLAIN et de Anssufoundine MADI SOILIHI après Kellya, 9 ans, et Tyrone 4 ans, la maman ayant eu deux enfants d'une précédente union : Enzo, 17 ans et Tiffaine, 13 ans. Le papa est gardien d'immeuble. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.