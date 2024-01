Intérieurs Privés : Nathalie Ormancey vous explique pourquoi PAS DE SOLDES

"Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais… quand arrive la période de soldes, je m’interroge sur les marges réalisées par des enseignes capables d’offrir des réductions allant de 20 à 70%... ??

Pour compenser de telles réductions, les prix sont-ils gonflés tout au long de l’année ?



Au sein de mon enseigne, mes prix sont justes et ça toute l’année !



Pourquoi me direz-vous ?



Parce que vous êtes uniques, et que vous méritez un agencement personnnalisé qui vous correspond à 100% (et non les invendus de l’année dernière !)



Parce que chez nous, Intérieurs Privés, tous les agencements sont fabriqués à la commande. Cela permet une gestion des matières de manière raisonnée : ce qui est produit est utilisé, évitant ainsi la surproduction, poussant malheureusement à la surconsommation...

Acheter moins mais mieux ! Le “made in France “ a certes un coût mais la qualité est au rendez-vous et l’impact environnemental est limité.



Parce que, par exemple, le grenier que vous souhaitez aménager en suite parentale mérite un agencement sur-mesure pour tirer le meilleur parti de cet espace ! Et que cet aménagement au millimètre n’existe certainement nulle part et ne peut donc être soldé...



Parce que si vous rêvez d’une belle bibliothèque disymétrique verte, un modèle orange et linéaire, bien que soldé, ne vous conviendra pas : vous n’allez quand même pas faire un achat par dépit !! C’est en étant à l’écoute de vos besoins, vos problématiques, vos envies que je penserai, dessinerai et créerai VOTRE projet !



Penser un agencement dans sa globalité, choisir les matériaux des sols, des murs, harmoniser une pièce, la décorer, l’éclairer, etc... n’est pas toujours chose aisée...



Conseils et accompagnement professionnel vous assurent les meilleurs choix pour votre projet et ces prestations, pour rester de qualité, ne peuvent être bradées..." Nathalie ORMANCEY



Intérieurs Privés - 36 avenue Condorcet -71880 Châtenoy-le-Royal

09 78 81 08 64