Les soldes et les enfants, un cocktail explosif

Alors que vous vous serrez la ceinture depuis la naissance du petit dernier, l'approche des soldes vous donne enfin l'occasion de vous faire plaisir à moindres frais. Sauf qu'avec un ou plusieurs enfants à la maison, trouver un moment à soi est loin d'être évident. Dans le meilleur des cas, vous pourrez laisser vos chérubins avec la nounou ou votre tendre moitié. Mais, à défaut de pouvoir vous en séparer quelques heures, il faudra cependant bien faire avec !



UN PLAN D'ATTAQUE

Rien que l'idée d'affronter des hordes de clients empressés avec ses bambins aux bras suffit à faire ressurgir les pires images possibles. Courses-poursuites dans les rayons, scènes de pleurs, hurlements, sans oublier le lot de colère, de fatigue et de stress qui accompagnent ces moments, ne manqueront pas de vous gâcher la journée, tout en vous faisant rater les meilleures affaires… Si même le plus rigoureux des plans ne peut vous garantir la victoire une fois sur le champ de bataille, une bonne préparation en amont constitue toutefois votre meilleure chance de survivre à cette épreuve !

Cela commence par une explication claire des consignes – on ne court pas, on ne crie pas, on reste à côté de maman ou papa et on obéit –, ainsi que des punitions et récompenses qui les accompagneront le cas échéant. Histoire d'être dans de bonnes dispositions, assurez-vous également que chacun est repu, reposé et habillé confortablement avant le top départ.

Quant à vous, veillez à emporter l'indispensable sac à langer si vous avez un nourrisson ou au moins de l'eau, des mouchoirs, des biscuits et un ou deux jouets si vos enfants sont un peu plus grands. Quitte à devoir vous encombrer d'une poussette, profitez d'ailleurs de ses rangements pour alléger votre charge !



EN ORDRE DE MARCHE

Le lieu même de votre virée shopping doit être mûrement réfléchi. Un centre commercial ou une vaste boutique multi-marques sont des points de chute idéaux dans la mesure où ils vous offrent un maximum de choix sur place, tout en autorisant des temps de pause salutaires (toilettes et goûter !) à toute la famille.

Ôtez-vous par ailleurs de l'esprit l'idée d'arpenter les rayons au hasard en quête de bonnes affaires. Faire les magasins avec votre joyeuse troupe nécessite d'avoir au préalable repéré les achats intéressants et d'en avoir fait une liste précise ! Concentrez-vous autant que possible sur les articles qui nécessitent le déplacement comme les chaussures, les sacs et autres vestes… Sans oublier de commencer le marathon par ceux qui vous tiennent le plus à cœur. On ne sait en effet jamais à quel moment surviendra le burn-out qui vous obligera à écourter la séance de shopping…

Certaines astuces peuvent en outre vous permettre de gagner du temps ou d'occuper vos enfants. Lors des essayages en cabine, laissez vos bouts de chou jouer les stars avec quelques accessoires. De même, si la file d'attente en caisse paraît interminable, un gentil sourire et un coup d'œil sur votre progéniture vous permettront – peut-être – de passer plus vite ! En désespoir de cause et, lorsque la crise de nerfs générale menace, vous pouvez toujours noter les références des articles pour les acheter ensuite en ligne si l'enseigne convoitée possède un site d'e-commerce.



City Presse