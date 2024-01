CLINIQUE DRACY LE FORT - L'activité reprend ce jeudi .. après négociations avec la direction

C'est sans doute grâce à l'action des chirurgiens de la clinique orthopédique qu'une solution a été trouvée afin de ne pas trop impacter l'activité de l'établissement, tout en apportant un semblant de réponses aux doléances des salariés. Une baisse de 20 % de l'activité chirurgicale a été actée par la direction. Un geste qui aura eu de quoi satisfaire toutes les parties même si sur le fond, les questions organisationnelles et problématiques de l'emploi restent en suspens. Parallèlement, une hausse des rémunérations a été également actée sur le principe, à hauteur de 130 euros brut pour les deux services de stérilisation et de la pharmacie, rejoignant le service du bloc. Pour autant, la situation reste fragile au regard des tensions internes, et la Direction devra sans doute prendre la mesure de ce qu'il reste à mener pour apaiser définitivement la situation.

L.G