370 séniors à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal pour la traditionnelle galette offerte par le CCAS.

Depuis quelques années, le CCAS de Châtenoy le Royal accueille les nombreux séniors de la commune ayant 70 ans et plus, en deux fois, à la salle des fêtes lors de la traditionnelle galette des rois.

Cette année, c’est environ 400 convives qui avaient répondu à l’invitation du CCAS et qui ont été répartis sur les deux après-midis de ce début janvier. Ils sont venus des différents quartiers de la ville, de la résidence séniors, de la maison de retraite "Les Amaltides" de Châtenoy le Royal.

Les personnels du CCAS portent une attention toute particulière aux aînés de la ville, et ce mardi 9 et ce mercredi 10 janvier, aidés de quelques élus et bénévoles, ils leur ont servi galette, crémant, autres boissons et papillotes le temps d’un après-midi convivial.

Pour ouvrir les festivités, Vincent Bergeret, entouré de toute l’équipe de bénévoles, a présenté ses vœux, rappelant au passage que des agents recenseurs allaient bientôt sillonner les rues. Il a remercié tout particulièrement Bérengère et les personnes du CCAS pour leur travail au quotidien et pour la préparation de cet évènement, de même que Gilbert Drigon accompagné d’Alain Talpin, toujours fidèles pour animer et faire danser les invités.

Deux jours de joie, de plaisir de se retrouver où chacun a pu, le temps d’une danse, d’une discussion, d’une coupe de crémant, oublier les tracas de la vie et le froid de l’hiver, bien au chaud à la salle Maurice Ravel.

Comme le faisait remarquer une élue : « les aînés aiment à se retrouver et ils attendent avec joie le jour de la dégustation de la galette à la salle des fêtes. »

Les aînés de la ville ont encore bon pied pour valser, faire un jerk ou une marche.

Info-Chalon leur souhaite à tous une très bonne année 2024.

C.Cléaux