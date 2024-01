Six accidents de la route ce jeudi après-midi en Saône et Loire

Encore une journée bien chargée pour les sapeurs pompiers de Saône et Loire. Peu avant midi, à Mâcon, Carrefour de l'Europe, une femme a été renversée et prise en charge pour des douleurs à la hanche. A Montceau les Mines, peu avant 14h, rue André Malraux, un accident entre deux voitures a mobilisé 13 sapeurs-pompiers avec la prise en charge d'un blessé. Toujours à Mâcon, rue Rambuteau, vers 14H40, un petit accident sans gravité, a nécessité la mobilisation d'une équipe de sapeurs-pompiers par sécurité. Au même moment, à Sassenay, Chemin de Gergy, c'est une collision entre une voiture et une moto qui a mobilisé une équipe. Enfin, à Lugny, au parc acrobranche, une perte de contrôle pour un véhicule qui a terminé sa course dans un fossé, a mobilisé aussi une équipe, sans gravité.