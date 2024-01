Avec le soutien du CCAS de Fragnes-La Loyère le club Chalon Saint-Vincent vous annonce la Dictée du Rotary samedi 27 janvier

Depuis 2012 la Dictée du Rotary promeut la lutte contre l’illettrisme. Véritable fléau touchant quelque trois millions de personnes en France, soit 9% de la population âgée de 18 à 65 ans résidant et scolarisée en métropole. Des personnes qui, bien qu’ayant été scolarisées, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, et du calcul. Des compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.

A la salle du Bicentenaire

Sur un plan local la Dictée du Rotary est organisée par le club Chalon Saint-Vincent. La huitième édition de cet événement désormais attendu chaque début d’année par les passionnés d’orthographe aura lieu ce samedi 27 janvier à la salle du Bicentenaire à Fragnes-La Loyère en partenariat avec le CCAS de cette commune.

Les inscriptions seront prises à partir de 14 heures, le début de la dictée étant prévu à 14h 30. L’entrée sera gratuite mais chacun pourra, s’il le souhaite, faire un don en faveur de PEL’MEL. Ou si vous préférez Pour Exister Librement Mieux Ecrire Lire, association chalonnaise qui depuis maintenant plus d’un quart de siècle accompagne vers l’autonomie non seulement des adultes français en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme mais également des étrangers ne parlant pas la langue de Molière.

Une dictée pour les jeunes et une pour les moins jeunes

Deux textes seront à nouveau proposés à la réflexion des participants, avec deux niveaux par catégorie. Un pour les élèves de CM1, CM2, 6e et 5e et un destiné aux moins jeunes, à savoir les adolescents et les adultes. Comme toujours des livres récompenseront ceux qui sauront le mieux déjouer les pièges orthographiques.

Les organisateurs rotariens et fralois espèrent que vous répondrez très nombreux à leur invitation en venant vous amuser en famille ou entre amis dans une ambiance rappelant l’école d’autrefois. Une époque où il fallait faire le moins de fautes possible pour obtenir son certificat d’études…

Gabriel-Henri THEULOT