AVIS DE DECES - Madame Solange MORIN née MOISSON

SAINT-MARCEL



Joseph MORIN, son époux ;

Bernard et Annie, Christiane et Hugues, Gérard, Martine, Jean-Marc et Claudie, ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

son frère et ses sœurs ;

sa belle-sœur et ses beaux-frères ;

ses neveux et nièces,

vous font part du décès de

Madame Solange MORIN

née MOISSON

survenu le 9 janvier 2024,

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 19 janvier 2024, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.