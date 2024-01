4L Trophy : le compte à rebours est lancé pour Eva et Émilie de l’équipage « En 4L Colette »

Info Chalon vous les avait présenté, Eva et Émilie trépignent d’impatience à un mois de leur participation au raid désormais très populaire : Le 4L Trophy.

Pour ceux qui seraient passer à côté de l’info, le 4L Trophy est un raid solidaire dans le désert et en 4L. Pour en savoir plus c’est par ici.

Au total, ce sont 1200 équipages qui prendront le départ de cette course d’orientation le 15 février prochain pour 10 jours d’aventure dans 3 pays différents.

Parmi eux : deux collègues, Émilie et Eva, déterminées à vivre l’aventure d’une vie !

Pour en savoir plus sur ces deux là, vous pouvez lire ou relire l’article précédent ici.

Info Chalon les a à nouveau rencontré à un mois du jour J.

C’est avec une « titine » ; qu’elles surnomment Colette ; toute customisée et parée des nombreux sponsors de l’équipage, que les jeunes femmes prendront le départ de la course à Biarritz le 15 février prochain.

Et on peut dire que les deux collègues sont plus que motivées à partir !

« Il est certain que nous avons de petites appréhensions comme oublier quelque chose d’essentiel ou encore la conduite dans le désert mais réellement nous sommes surtout très excitées à l’idée de vivre cette expérience, ensemble ! » ont confié les deux amies à Info Chalon.

Émilie et Eva partiront officiellement, aux alentours de 17h30, le 12 février prochain, de la salle des fêtes de Lans.

Alors si vous voulez venir les encourager et vivre ce départ avec elles, n’hésitez pas à noter ce rendez-vous.

En attendant de pouvoir partir à bord de leur bolide, les deux aventurières sillonnent les routes de l’agglomération chalonnaise afin de remercier la vingtaine de sponsors* qui les soutiennent dans leur défi.

Restez alertes, vous les croiserez peut être !

Emilie et Eva souhaitent également adresser des remerciements tout particuliers au Badminton Club de Saint-Marcel pour l'aide à la collecte d'argent pour « Les Enfants du Désert » ainsi qu’ Humane Services qui a, de son côté, organisé une collecte de denrées alimentaires auprès de ses employés pour « La Croix Rouge ».

« Colette » va débarquer remplie de générosité à Biarritz pour le top départ du raid !

Pour suivre toute l’actualité de l’équipage « en 4L Colette » c’est par ici.

Et pour avoir des nouvelles de leur course, restez connectés, il se pourrait qu’Info Chalon suive cet équipage de près !



Amandine Cerrone.



