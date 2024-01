Boule Saint Jean : Institutions, partenaires, sponsors, amis du Club, tous unis, pour la réussite du concours international franco-suisse quadrette vétérans de boules lyonnaises

24 équipes de qualité reconnues seront présentes à l’événement !

C’est un concours international franco-suisse quadrette vétérans de boules lyonnaises de grande envergure qui a été organisé par le club de la Boule Saint Jean, sous la présidence de Patrick Chevaux assisté des membres du bureau, licenciés et adhérents, qui aura lieu le 29 février 2024 à partir de 9 heures 30 au boulodrome de Chalon-sur-Saône.

Un concours qui affichait complet depuis fin octobre 2023 qui verra 24 équipes se confronter pour récolter le sésame très convoité (le challenge, la somme de 200 euros et du vin).

3 équipes suisses (1 de Blonay et 2 d’Yverdon), une équipe féminine avec des joueuses de 1ère division, l’équipe d’Anthony Percherancier (Vice-champion du monde), les deux équipes gagnantes des 2 dernières éditions, Le Creusot (2022) et Auxonne (2023) viendront se confronter aux meilleures équipes locales (Cheminots, Charreaux, Boule D’or, boule Saint Jean), du bassin chalonnais (Crissey, Chatenoy-Le Royal…), du département, de la Région Bourgogne Franche Comté (Côte d’Or, Jura, Nièvre, de L’Yonne….) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (l’Ain et le Rhône).

Aussi, lundi 15 janvier 2024, à partir de 18 heures avait lieu la réunion de présentation et de préparation de ce concours basé sur l’amitié et la fraternité franco-suisse. Une façon pour l’organisateur du concours de présenter le film de la 7ème édition 2023 et de présenter l’organisation sur trois jours des délégations suisses et de la journée très chargée du concours.

Patrick Chevaux remerciait l’ensemble des personnes et celles qui contribueront à la réussite de cette manifestation :

Institutions: Le Département avec la présence de la Conseillère Départementale Françoise Vaillant, le Grand Chalon avec la présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, la Mairie de Chalon-sur-Saône représentée par Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, l’O.M.S avec la présence de son Vice-président Jean Luc Durand. Gilles Véchambre, Directeur des sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon (excusé), Patrick Varraut, en charge des équipements sportifs à la ville de Chalon (excusé), Frédéric Sercy du service de la FISPAC (excusé), la Vie Associative (excusé).

Partenaires : David Edmond, Directeur de la STAC et Transdev, Jean-Charles Bezin, Directeur de la Maison des Vins, Alexandre Cousty, Directeur de Renault Sodirac (excusé), Jean Louis Gogue, co-directeur du Comptoir des Fer, pour les lots (excusé).

Sponsors : Jérôme Ruget du restaurant chez Jules, Christophe Cotty, Directeur de la Mie Caline, Pascal Guillet, patron du bar le Paradis, Charly Bouhot (sponsor du club), Patrice Euvrard, (sponsor du club), Info-chalon, , France 3 Bourgogne, Patrick Chaplin chargé de la logistique et Alexy en charge de la communication, Jérôme Carlet de la Brasserie Le Verre Galant (excusé), Hakim patron des Brasseries Le Saint Pierre et le Palais (excusé), la Cave de Buxy (excusé).

La soirée se terminait par le pot de l'amitié.

Organisation de la journée du 29 février :

9 heures 30 : Cérémonie d’ouverture du concours international (10 minutes) 9 h 45 : Echauffement des équipes 10 heures : Début du Concours international 11 heures 45 : Fin de la première partie 12 heures : Apéritif 12 heures 45 : Repas 14 heures 30 : Seconde partie 16 heures 30 : Troisième partie 18 heures 30 : Remise des Prix par les officiels 19 heures : Les officiels lancent la boule 19 heures 15 : Pot de l’amitié pour toutes les équipes participantes

Venez nombreux assister à cet événement !

Photoreportage Alexy

E.C