Saint Rémy : Pas de traditionnels discours d’ouverture pour les vœux mais place au terrain avec les adjoints pour commencer cette année 2024.

Florence Plissonnier, maire de la ville, a pris la parole en début de cette cérémonie de vœux pour remercier de leur présence les San-Rémois, les personnalités des instances représentatives, les membres des associations, les chefs d’entreprises, les enseignants, les personnels de la mairie, les membres du conseil municipal des jeunes…

Ce sont environ 400 personnes qui s’étaient déplacées pour venir écouter les allocutions de madame le maire et des adjoints.

La cérémonie de vœux a été ponctuée de musique jouée groupe de Denis Desbrières.

Cette année, à Saint Rémy, les traditions ont quelque peu été bousculées. Si l’an dernier chacun des adjoints avait pris la parole au pupitre, cette année 2024 a été marquée par une vidéo projection avec 3 thèmes abordés par chaque élu : « Que recouvre votre délégation ? », « Un projet qui vous tient à cœur » et « Votre souhait pour cette nouvelle année 2024 ».

Ils ont tour à tour parlé d’un ou des projets réalisés ou à réaliser les plus marquants. Alain Mère adjoint aux finances a été le dernier à avoir présenté sa délégation et ses vœux. Il a terminé par ces mots : « … ce n’est pas un souhait mais une bonne nouvelle : pour la 10ème année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation du taux d’imposition communal. ».

Les adjoints ayant rejoint Madame le maire sur la scène de la salle Brassens, les jeunes du CMJ ont été conviés à les rejoindre.

Florence Plissonnier a commencé son discours par : « 10 ans !10 ans déjà !

Comme le temps passe vite quand on travaille sans relâche à votre service. 10 ans à dynamiser notre ville… 10 ans à favoriser les échanges intergénérationnels…10 ans à faire évoluer la commune pour construire le Saint-Rémy de demain… 10 ans à transformer les difficultés du quotidien en opportunités. En 10 ans, nous avons dû affronter 3 crises successives…10 ans de concertation, à votre rencontre et à votre écoute… 10 ans à défendre vos intérêts et à vous protéger…10 ans à redresser les finances de la commune, en se montrant inventifs et rigoureux… 10 ans et encore tant de projets à mener, avec toujours le même plaisir et le même élan.

Le mandat de Maire est celui des actions concrètes, de la proximité, celui qui permet d’améliorer la vie des San-Rémois au quotidien.

Nos projets 2024 en témoignent : Amélioration de notre cadre de vie sportif, avec le début des études de rénovation du gymnase, en concertation avec les associations et les scolaires qui l’occupent. Déploiement de la vidéoprotection, qui constituera un outil supplémentaire contre les incivilités. Création d’un village seniors pour compléter l’offre de logements de la Résidence Louis Aragon, et proposer aux seniors de Saint-Rémy des habitations adaptées à leurs nouveaux besoins. Sécurisation des mobilités douces avec construction d’une passerelle tant attendue dans le bas de la route de Buxy, qui nous permettra de traverser la Thalie et de relier les aménagements de la rue Auguste Martin à la zone Californie et aux quais de Saône. Plantation d’une forêt urbaine de plusieurs milliers d’arbres à Taisey, près de l’espace Florent Pagny. Tous ces projets ne constituent que quelques exemples des réalisations qui verront le jour en 2024. »

Les Vœux 2024 de la municipalité de Saint Rémy : Des vœux sous forme de bilan 2014/2024 qui veulent marquer 10 ans d’actions, menées pour les habitants et énoncées ce samedi matin par l’édile de la ville sans oublier les remerciements adressés au président du Grand Chalon, au député, pour leur soutien, remerciements aussi en direction de tous les acteurs de la vie locale, des agents des services de la ville…

Madame le maire terminera par un message adressé à ses proches : « Je remercie mon mari et mes filles, qui sont toujours à mes côtés pour me soutenir, me conseiller et m’entourer. Sans oublier mon papa, qui est contraint de faire la queue lors de mes jeudis sans rendez-vous pour parvenir à me voir ! »

Et s’adressant à toutes les personnes présentes : « Je vous souhaite à tous une belle et pétillante année 2024 !

Merci de votre attention et place au buffet ! »

C.Cléaux