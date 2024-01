Adeline Ruel, autrice et illustratrice, notamment publiée chez Flammarion Jeunesse, sera en séance de dédicaces à Chalon-sur-Saône

Vous êtes autrice et illustratrice, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces métiers ?

J'ai toujours aimé dessiner, inventer des histoires, lire. Enfant, je rêvais de devenir dessinatrice de bande-dessinée, ou même la prochaine Steven Spielberg ou George Lucas. Mon parcours professionnel m'a emmenée à travers divers univers : de la muséographie au monde ludo-éducatif, en passant par la télévision et enfin l'édition jeunesse. J'ai exercé plusieurs rôles, allant de conceptrice réalisatrice multimédia à animatrice 3D et compositing, jusqu'à directrice artistique.

Le véritable tournant a eu lieu à la naissance de ma fille. Lire des albums jeunesse avec elle et observer l'éclat de joie dans ses yeux a été une révélation. Cette magie, ce moment de partage, m'a profondément touchée. Je voulais être celle qui crée cette étincelle d'émerveillement dans les yeux des enfants. Alors je me suis lancée.

Quelles sont vos influences et quel est l'univers que vous développez dans vos ouvrages jeunesse ?

Elles sont nombreuses ! Les sciences naturelles, l’art, les mythes, les légendes, la littérature fantastique. Je nourris continuellement mon inspiration, je suis une curieuse insatisfaite. J’adore apprendre, découvrir de nouvelles choses, faire travailler mon imagination. Mon univers créatif est un mélange de tous ces éléments. Avec les imagiers et documentaires nature, j’allie rigueur et vulgarisation scientifique pour éveiller la curiosité des enfants et développer leur amour pour la nature.

Pour les lecteurs plus âgés, mes romans fantastiques s'inspirent de mon intérêt pour la littérature fantastique et de science-fiction. Des auteurs comme Lovecraft, Poe, Asimov et Tolkien ont influencé ma manière de tisser des récits captivants, combinant le mystère, l'aventure et souvent, une touche de magie. Ces histoires cherchent à transporter les lecteurs dans des mondes où l'imaginaire règne, où le quotidien se mêle à l’extraordinaire.

Vous travaillez également avec Flammarion Jeunesse, pouvez-vous nous en dire plus ?

Ma collaboration avec Flammarion Jeunesse a été guidée par ma passion pour la nature et mon désir de la partager avec les enfants. Mon projet d’imagier-documentaire « Mon imagier nature » est né de cette envie de créer quelque chose de plus qu'une simple association image-mot. Je voulais susciter la curiosité et offrir de véritables moments de partage entre les enfants et leurs parents. La première version de ce projet portait sur les insectes, et j'ai été ravie par l’accueil enthousiaste de Flammarion Père Castor. Mon éditrice a eu un coup de cœur pour mon travail, un sentiment que je partage avec cette maison d'édition dont les livres ont bercé mon enfance. Leur confiance m'a permis d’écrire et illustrer une collection riche de 14 titres jusqu'à présent, chaque livre étant une nouvelle aventure dans la découverte et l’apprentissage.

Ce succès m'a permis de travailler sur d'autres projets passionnants, comme les imagiers géants du Père Castor, abordant des thèmes variés tels que « la couleur des animaux », « les bébés animaux » et « les insectes ». Cela a également donné naissance à de nombreux jeux inspirés de mon univers, tels que des 'memory', dominos, lotos et puzzles.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se lancer dans ce métier ?

Pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce métier, je dirais que la passion et la persévérance sont essentielles. Il est important de croire en vos idées et de continuer à les développer, même face aux refus et aux obstacles. Cultivez votre curiosité et votre style graphique ou littéraire, car ce sont ces éléments qui rendront votre travail distinctif et authentique. Gardez toujours l'esprit ouvert à l'apprentissage et n’ayez pas peur d'expérimenter.

SBR - Photo transmise par Adeline Ruel pour publication, crédit photo : DR.