Retour en images sur le repas de l'Union des comités de quartier

300 convives étaient attendus à la Salle Marcel Sembat ce dimanche 14 janvier 2024, dès 12 heures, pour le repas de l'Union des comités de quartier.

Au menu :

Terrine de canard pistache et tartelette de petit pois

Choucroute ou poule crème et sa pomme de terre vapeur

Fromages (Comté, emmental, fromage blanc)

Framboisier et crème anglaise

Café



Un après-midi animé par l'Orchestre Onyx.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati