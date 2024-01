AVIS DE DECES - Madame Geneviève BRIET née BLANDENET

CHALON-SUR-SAÔNE



Michel BRIET, son époux ;

Sophie et Pascal BRIET, ses enfants ;

Guillaume et Xavier, ses petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de

Madame Geneviève BRIET

née BLANDENET

survenu le 15 janvier dans sa 85e année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 20 janvier 2024 à 9h45 en la chapelle Notre-Dame de la Citadelle de Chalon-sur-Saône, suivie de l'inhumation au cimetière dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.