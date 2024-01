Fermeture du magasin IKKS enfants de Chalon-sur-Saône

Elles sont parties après avoir habillé pendant de nombreuses années nos chères petites têtes blondes, mais on ne les oubliera pas !

Le magasin IKKS (enfants), situé 35 rue du Châtelet, à Chalon-sur-Saône a fermé ses portes le mercredi 17 janvier 2024 après 33 ans d’activité.

Info-chalon s’est rendu dans le magasin où Rachel (33 ans d’ancienneté à droite sur la photographie) et Natacha (22 ans d’ancienneté), le cœur lourd, étaient en train de ranger une dernière fois le magasin.

Elles se sont confiées à info-chalon :

Avez-vous un petit mot à adresser aux chalonnais et grands chalonnais ?

N & R : « Oui ! Tout d’abord un grand merci à toutes et à tous, vous étiez une clientèle très fidèle et nous avons passé d’agréables moments en votre compagnie. 33 ans d’activité, avec tous ces enfants que nous avons habillés, ce n’est pas rien. Nous avons le cœur lourd mais c’est comme cela, on y peut rien! Nous en profitons également pour remercier tous les commerçants chalonnais avec qui on partageait une grande amitié. Au revoir à toutes et à tous ! ».

J.P.B