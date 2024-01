Des médailles et des fèves au SMR Marguerite Boucicaut à Chalon

De nombreuses personnalités étaient présentes : Mme Annie LOMBARD, Vice-Présidente du Grand Chalon, M. Gilles PLATRET, maire de Chalon-sur-Saône et de M. Bruno LEGOURD, son premier adjoint, M. Jean-Guy CINQUIN, Président territorial Croix-Rouge, M. Camille MONNOT, Président de l’Unité Locale de Chalon-sur-Saône, De Monsieur Pierre DESRAY, Président du comité de proximité de l’établissement et de le Commandant du SDIS 71, M. Eric LAMY . Les associations SEP 71, Lire à l’hôpital, et Pastorale de santé (aumônerie) et M. Jean- Pierre REVILLET, représentant des usagers ont également participé.

Mme la Sénatrice Marie MERCIER, retenue par son travail parlementaire, a adressé ses vœux aux salariés par le biais du directeur.

Une quarantaine de salariés étaient venus écouter les discours des personnalités. Fabrice DE SAINTE MARIE, directeur du SMR a présenté ses vœux aux salariés et a rappelé qu’après les difficultés rencontrées en 2023, l’année 2024 débutaient sous de bons auspices. « En effet, grâce à de nombreux recrutements en 2023, tous les services sont de nouveaux ouverts et notre objectif est d’accueillir un maximum de patient tout en gardant notre qualité de prise en charge médicale et paramédicale. Grâce à la qualité de votre travail, nous sommes le centre de rééducation de référence du département et un acteur incontournable de la région.»

M. le Maire de Chalon a témoigné de la bonne réputation du centre et des partenariats médicaux et de rééducation fructueux avec le Centre Hospitalier William MOREY qui assurent à la population la bonne continuité et la proximité des soins. «Je peux confirmer la qualité et l’humanité des prises en charges. J’ai constaté lors de mes visites le professionnalisme et la disponibilité de toutes les équipes. Je vous remercie tous pour les soins, l’accompagnement et l’attention que vous apportez aux patients. »

M. Eric LAMY, commandant du SDIS a remercié le centre pour son engagement pour convention passée pour mettre à disposition les salariés pompiers volontaires et a remis au directeur le diplôme « d’employeur citoyen ».

Sept salariés ont reçu la médaille du travail et les félicitations de leurs collègues:

Sandrine, aide-kinésithérapeute «la maman de l’équipe, beaucoup de patients en sont fans ! » « Richard, le cuisinier « qui adore raconter des anecdotes »,

Micheline « l’ancienne infirmière de nuit qui a fait une belle transition en hôpital de jour »,

Patricia aide-soignante « qui a eu une belle évolution carrière par son travail rigoureux »,

Véronique , ASH «souriante et qui participe volontiers aux missions d’hygiène ».

Florence, infirmière spécialisée en hygiène « qui profite d’une retraite bien méritée » et Nadine, aide-soignante « qui a su évoluer en compétences » n’ont pas pu se déplacer.

Les agents ont pu féliciter applaudir les gagnants du concours de décorations de Noël qui a mobilisé toutes les équipes et entraîné la construction d’arches de guirlandes, traîneaux, rennes, igloo…. pour le plus grand bonheur des patients. Des lots comprenant des boissons et de petits cadeaux Croix-Rouge ont été remis à tous les participants.

La cérémonie s’est finie dans la bonne humeur avec la dégustation de la galette réalisée par la boulangerie de la grande rue Saint-Cosme qui a été très appréciée.