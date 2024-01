ELECTION MUNICIPALE - Tribune de soutien de 15 élus Givrotins au maire Sébastien Ragot

Notre témoignage d’élus sur notre Maire, Sébastien Ragot

Nous nous sommes engagés auprès de Sébastien il y a maintenant six années. Notre envie de départ était de nous investir pour Givry et ses habitants en mettant nos compétences professionnelles au service de la commune. Grâce aux projets que nous avons construits en venant à votre rencontre lors des ateliers thématiques et à la capacité de Sébastien de fédérer une équipe autour de lui, vous nous avez fait confiance il y a quatre ans.

Nous nous sommes engagés auprès d’un homme sincèrement attaché au village de son enfance, qui répond toujours présent aussi bien pour ses administrés que pour son équipe. Les projets sont concertés, discutés entre les membres du bureau municipal chaque semaine et ensuite tranchés à la majorité. Nous avons toujours fonctionné de cette manière.

Les réalisations, petites ou grandes, qui ont pu voir le jour depuis quatre ans n’auraient pas existé sans une écoute attentive de chacune et chacun de la part de Mr le Maire et un travail d’équipe. Sébastien est un homme juste, de confiance, à l’écoute et dévoué pour sa commune. Il attache beaucoup d’importance au respect de chacun et fait preuve d’une grande rigueur dans le respect des règles et des procédures sans lequel aucun projet ne peut aboutir.

Durant ces quatre années nous avons rencontré des difficultés d’ordre personnel, professionnel ou de santé lors desquelles nous avons pu compter sur son soutien et sa bienveillance. Il a le même souci pour les agents et les administrés.

D’ailleurs, sur les vingt et un membres qui siègent au sein de la majorité au conseil municipal, plus des deux tiers s’investissent de nouveau à ses côtés pour poursuivre notre travail et notre engagement au service des Givrotins.

Magali BARRAUT CANELL - Premier Adjoint en charge de l'Administration Générale, de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Education, Conseiller Communautaire

Rémi CORDONNIER - Adjoint en charge de la Vie économique, de la Communication et du Numérique

Aurélie ZIMMERMANN - Adjoint en charge de la Culture, des Sports et de l'Animation

Baptiste NUGUES - Adjoint en charge de l’Urbanisme et de la Réglementation

Marie-Thérèse DESCHAINTRES - Conseiller délégué en Charge des Solidarités et Vice-Présidente du CCAS

Florent HUARD Adjoint en charge des Finances, des Marchés publics et de la Gouvernance

Sandrine LEYDIER - Conseiller délégué en charge de la Vie associative

Jean-Pierre THUOT - Conseiller délégué en charge des Bâtiments, du Patrimoine, des Voiries et des Mobilités

Sandrine PUISSANT OBRIOT - Conseiller municipal

Laurent FRAY - Conseiller municipal

Jean-Pascal LEBRAT - Conseiller municipal

Thomas VACHER - Conseiller municipal

Fabienne BLOT - Conseiller municipal

Henri CHEL - Conseiller municipal, membre du CCAS

Martin DUCRET – Conseiller municipal