Nouvelle plantation sur l'Esplanade de l'Espace des Arts

Le Club Inner Wheel, fondé il y a 30 ans et qui a cessé ses activités il y a quelques mois, a tenu à mener à bien une dernière opération, dans le cadre du programme «Un banc, un arbre». Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi 18 janvier 2024 à 16 heures, comme un chant du signe, le Club Inner Wheeler qui a cessé ses activités le 30 juin 2023, après 30 ans de bons et loyaux services, a tenu à participer à la plantation de deux arbres sur l'Esplanade de l'Espace des Arts, dans le cadre du programme «Un banc, un arbre».

Une plantation de deux arbres de Judée (Cercis siliquastrum) qui a eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Évelyne Lefebvre, son adjointe en charge des Espaces Verts et du développement durable, Martine Boulier, la présidente et fondatrice du Club Inner Wheeler, Maxime Ravenet, son adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Monique Brédoire, sa conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, et quelques membres du club.

Également appelé Gainier silicastre, l'arbre de Judée est une espèce arboricole à la beauté distinctive originaire du Bassin méditerranéen. Il se distingue par ses magnifiques fleurs roses qui apparaissent avant l'apparition des feuilles au printemps.

Sa floraison abondante en avril crée un spectacle visuel saisissant.

Arbre de petite à moyenne hauteur, l'arbre de Judée offre un feuillage vert vif en forme de cœur une fois épanoui. Il est apprécié pour sa résilience et sa capacité à s'adapter à diverses conditions de sol. Au-delà de son attrait esthétique, cet arbre joue un rôle écologique en fournissant un habitant pour la faune locale et en contribuant à l'équilibre du microclimat urbain.

En France, le plus vieil arbre de Judée aurait 400 ans, il est situé dans le Jardin botanique de Montpellier (Hérault).

Il s'agit des 97ème et 98ème arbres de Judée plantés qui viennent compléter le patrimoine arboré de Chalon-sur-Saône.

Un lieu choisi par le Club Inner Wheeler et le Service des Espaces Verts et deux arbres de Judée, qui viendront à terme ombrager un banc deja en place et égayer l'esplanade de leur magnifique couleur.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati