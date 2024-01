Chalon sur Saône accueille le 48e bâton d'or

Les 27 et 28 janvier. Les meilleurs équipes françaises sont attendues au Colisée. Le Bâton d'Or compte parmi les grands classiques dans le monde du twirling. Il reste sans conteste l'open le plus prestigieux et le plus ancien en Europe. Ouvert à toutes et à tous, il contribue à la promotion du twirling baton.

Le Givry Starlett Club organise cette année le Bâton d'Or au colisée à chalon le 27 et 28 janvier 2024

Cette compétition permet les qualifications pour le twirling et le pompons aux championnats d'Europe.

La compétition est ouverte aux spectateurs qui peuvent déjà s'inscrire avec ce lien.

Buvette et restauration sur place

Les clubs et athlètes sélectionnés dans leur région viennent de tous les coins de France pour concourir en individuel dans toutes les disciplines, en duo, en équipes et en groupes.

La finale du Bâton d'Or consiste en une performance à un et deux bâtons enchaînée. L’athlète ayant obtenu le meilleur classement, reçoit le titre de l’année.

Le Bâton d’Or, c’est également le sélectif des individuels, duos, équipes et groupes qui participeront au Championnat d'Europe Twirling NBTA (ETC 2024) qui aura lieu en Hollande du 28 au 31 mars 2024.