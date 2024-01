La galette des rois partagée au ‘Cap au Large’

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 19 janvier, à partir de 19 heures, à la Salle Claudius Gazelle, 4 rue du Lieutenant Rompion à Chalon sur Saône, l’association ‘Cap Au Large’ présidée par Jean Luc Durand, assisté des membres du bureau, conviait ses adhérents à sa traditionnelle galette des rois.

Sur place, une cinquantaine de personnes ont répondu favorablement à l’invitation de leur président et ont pu savourer les galettes des rois de la boulangerie ‘Baguette Magique’ du Breuil.

Un événement qui se déroulait en présence des Conseillers Municipaux, Pierre Carlot, délégué aux associations et Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports.

Extrait du discours de Jean Luc Durand : « Bonsoir à tous et merci d’être présent à notre galette. Cela fait très plaisir de rencontrer les anciens mais surtout les nouveaux qui vont plancher cette année pour obtenir leur permis fluvial, notamment 10 permis roturiers qui sont en cours, 28 permis côtiers qui vont débuter début mars… […] Je voudrais remercier Pierre Carlot et Bruno Rochette, Conseillers Municipaux à la Mairie de Chalon qui représentent Monsieur le maire, Gilles Platret, qui n’a pas pu venir ce soir puisqu’en moment comme vous le savez c’est la guerre des galettes. Je vous souhaite à tous une très belle année et bienvenue à Cap au Large ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B