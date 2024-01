Châtenoy le Royal, Vœux du maire : 2024 sera une année importante pour la commune. La démarche sera accentuée pour répondre de manière efficace aux enjeux climatiques et énergétiques.

Il y avait beaucoup de monde aux vœux de Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal ce lundi 15 janvier à la salle Maurice Ravel. Les autorités civiles et militaires ou leurs représentants, les élus, les présidents et les membres des associations culturelles et sportives châtenoyennes, les représentants des établissements scolaires, les acteurs économiques, les nouveaux habitants… avaient répondu à l’invitation du maire pour cette cérémonie de vœux.

Après une projection vidéo sur la commune, Vincent Bergeret, entouré de madame le sénateur Marie Mercier et des élus de la commune, a ouvert son allocution en s’adressant aux nouveaux habitants : « C’est avec une grande fierté que je vous accueille ce soir dans notre commune, chers nouveaux habitants qui avez choisi de vous installer et de vivre à Châtenoy le Royal, et vous qui êtes attachés à notre territoire. Je vous remercie d’être venus aussi nombreux ce soir… »

Rappelant la situation depuis ces 4 dernières années qui ont entrainé des difficultés pour beaucoup de monde, il a fait état du retard énergétique pris par le pays et les conséquences pour les ménages et les collectivités. Il a remercié les élus pour leur présence et leur disponibilité au sein du conseil : « La Cérémonie des vœux aux nouveaux habitants en présence des forces vives, est l’occasion d’exprimer ma reconnaissance à toutes celles et ceux qui nous aident chaque jour, qui font vivre la commune, qui font que Châtenoy-le-Royal est une ville dynamique, avec son monde associatif riche de ses bénévoles. Je salue les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs qui participent activement au développement de notre territoire, luttent contre le chômage et qui, paradoxalement, ont tant de difficultés à recruter. Je sais que leur quotidien est plein d’incertitudes. Vous trouverez toujours auprès de moi une oreille attentive à vos projets et aussi à vos difficultés. ».

Monsieur le maire a présenté le bilan des réalisations sur la commune : extension de la maison de santé, remplacement du synthétique du terrain de foot, pistes cyclables, végétalisation de la cour Prévert…

Il a remercié la directrice générale des services Marie-Laure Brochot et l’ensemble des agents de la ville et du CCAS qui sont un maillon indispensable à la mise en œuvre des projets des élus, il s’est adressé également au personnel du centre communal d’actions sociales pour leurs actions en direction de l’ensemble de la population : enfance, ados, familles, …

Françoise Vaillant son binôme au conseil départemental, Sébastien Martin président du Grand Chalon et les partenaires institutionnels, ont été remerciés pour leur soutien auprès de la commune.

Pour terminer, il a évoqué les projets à venir : « 2024 sera une année importante pour notre commune. Nous devons accentuer notre démarche pour répondre de manière efficace aux enjeux climatiques et énergétiques. Nous poursuivrons le passage en éclairage led pour l’éclairage public. L’isolation thermique du dernier groupe scolaire Cruzille sera également une priorité. Une quatrième phase d’installation de caméras de vidéo protection. Réfection de la toiture de la bibliothèque. Un programme important d’aménagement et de réfections de voiries intégrant des pistes cyclables… »

« Je vous souhaite à toutes et tous, une très belle et heureuse année 2024.

Et je tiens à remercier également 4 associations Châtenoyennes, qui exposent ce soir, Copain couleurs, le cercle philatélique, esprit dentelle, Don du sang. Merci à eux. »

Monsieur le maire a prononcé le mot de la fin : « Je vous invite à partager ce verre de l’amitié et l’excellence du savoir-faire local de la maison Morey ».

C.Cléaux