Net radoucissement en Saône et Loire mais c'est le retour de la pluie

L'épisode hivernal semble toucher à sa fin en Saône et Loiure même si nous ne sommes à l'abir de soubresauts ponctuels. Les températures matinales sont reparties à la hausse avec des minimales qui ne devraient pas descendre sous la barre des 7°c en Saône et loire pour les prochains jours. Côte maximales en journée, les températures s'étaleront entre 11 et 13°c. Le ciel sera particulièrement chargé avec de nombreux épisodes d'averses ponctuels. Des éclaircies là ou aussi hasardeuses viendront ponctuer le ciel départemental. Belle semaine à toutes et tous.