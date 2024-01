48 triplettes mixtes pour le concours de pétanque organisé par l’Espérance Pétanque de Saint Marcel

Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 21 janvier 2024, ce sont cent quarante huit triplettes mixtes qui ont répondu à l’invitation de l’Association Espérance Pétanque de Saint Marcel, présidée par Michel Lory, assisté de ses collaborateurs, pour le concours de pétanque qui s’est déroulé au boulodrome de Chalon-sur-Saône.

Des pétanqueurs venus de toute la région et des départements et 2 équipes de l’Ain (Péronnas et La Pralinoise)… se sont confrontés aux champions locaux et du bassin chalonnais.

Le concours doublette a commencé à 14 heures à la plus grande joie des spectateurs venus nombreux. Les finales se sont terminées très tard dans la soirée et toujours dans une ambiance très conviviale.

Félicitons cette association sportive pétanque de Saint Marcel qui compte 130 licenciés au sein de son club, classée au 25 ème rang (classement pétanque national), pour son organisation sans faille qui a permis un bon déroulement du concours.

Clin d’œil, à une sympathique équipe de l’Ain

A un papy pétanqueur, accompagné de ses deux petites filles

A suivre sur info-chalon, mardi 23 janvier, tous les résultats des concours A.B.C, doublette et triplette organisés par l'Espérance Pétanque de Saint Marcel;

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B