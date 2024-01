Portes ouvertes : ne manquez pas l’opportunité de découvrir le Tai Chi Taoïste, une voie vers l'harmonie intérieure et la vitalité !

Découvrez une pratique qui vise l'équilibre entre le corps et l’esprit.

Une nouvelle séance de cours pour débutants commence ! Participez à des sessions guidées lors de portes ouvertes exceptionnelles les mardi 23 janvier à 20h et jeudi 25 janvier à 15h à la Maison des Sports, à Chalon-sur-Saône et échangez avec des instructeurs confirmés et passionnés autour des bienfaits de cette pratique !

Pour plus d’informations, contacter Agnès au 07 60 08 23 07

Photo transmise par Tai Chi Taoiste pour publication