Nuit des Conservatoires, 11e édition

Comme chaque dernier vendredi du mois de janvier, la Nuit des Conservatoires vous ouvre ses portes. Durant cette soirée incontournable, vous assisterez à de nombreuses représentations grâce à nos élèves en danse, musique et théâtre. Vous retrouverez différents spectacles s’adressant à tous pour combler au mieux les petits comme les grands. Alors venez vous amuser jusqu’au bout de la nuit grâce au talent de nos élèves et de leurs enseignants. Une fête à vivre en famille ou entre amis et qui vous est proposée en entrée libre !

VENDREDI 26 JANVIER / 17H - CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

Pour plus de renseignements : https://conservatoire.legrandchalon.fr//decouvrir/spectacles/nuit-des-conservatoires