Élise Moreau, nouvelle Présidente du CESER Bourgogne-Franche-Comté

La séance plénière d'installation de la nouvelle assemblée s'est tenue ce lundi

22 janvier 2024 sous la présidence de Mme Coste de Champeron, Secrétaire générale pour les affaires régionales. Les 110 conseillères et conseillers, nouvellement désignés par le Préfet pour le mandat 2024-2029, ont élu Élise Moreau présidente, ainsi que les 21 autres membres composant le Bureau.

Élise Moreau représente la Ligue de l'Enseignement de Bourgogne-Franche-Comté au sein du collège des organismes et associations participant à la vie collective de la région. Âgée de 39 ans, elle réside en Côte-d'Or. Selon elle, le CESER est un "Espace de dialogue et de concertation, je crois en sa capacité à réunir des femmes et des hommes, issus de tous horizons, pour œuvrer, ensemble, à éclairer les politiques publiques. animés que nous sommes. de la volonté indéfectible de servir l'intérêt général. Il me tient à cœur de porter haut et fort, au sein et hors de notre assemblée, les valeurs de citoyenneté, de débat, de démocratie, d'intelligence collective".

Les 21 autres conseillères et conseillers aui siègeront au Bureau aux côtés de la Présidente ont été élus dans le respect de l'équilibre des collèges et des territoires.

Les conseillères et conseillers du Conseil économique, social et environnemental régional représentent la société civile organisée en région. En formulant des avis et préconisations. ils contribuent à l'enrichissement et à l'amélioration des politiques publiques régionales. L'assemblée est composée de 110 membres répartis en 4 collèges : entreprises et activités professionnelles non salariées. organisations syndicales de salariés les plus représentatives, organismes et associations participant à la vie collective de la région et personnalités qualifiées en raison de leur qualité ou de leurs activités.