Retour en images sur la Galette des Rois des Aubépins

Même Thérèse Bessette, la présidente de l'association de la Maison de quartier des Aubépins, ne sait plus depuis quand on célèbre la Galette des Rois aux Aubépins tant la tradition y est ancrée.

C'est en présence de plusieurs élus qui représentaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, venu un peu plus tôt pour des questions d'agenda avec Jean-Michel Morandière, son adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, à savoir Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, Monique Brédoire, la conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Françoise Vaillant, la conseillère municipale chargée de mission Création du permis de végétaliser en pied d'immeuble, et Serge Rosinoff, le conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, que la présidente de l'association, laquelle organisait cette Galette des Rois, a présenté la nouvelle équipe de Benjamin Laberthe, le responsable de la Maison de quartier des Aubépins.

Il y a notamment été question du char des Aubépins qui défilera lors du Carnaval 2024 qui aura lieu du 23 Février au 3 Mars, de l'opération «Le maire en direct» qui aura lieu le mardi 30 janvier, et du Conseil de quartier où trois places restent à pourvoir.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati