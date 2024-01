Les commerçants chalonnais dévoilent leur coup de coeur !

Avec cette nouvelle rubrique, info-chalon vous propose de faire le tour des boutiques chalonnaises et d’y découvrir de véritables petits trésors. On commence ce petit tour de jolies trouvailles, excentricités ou curiosités avec ‘Le Petit Cabinet D’amateur’.

Située 28, rue Pasteur à Chalon-sur-Saône, Kévin Prieur a installé dans ce lieu une très jolie boutique pleine de charme et de nostalgie où il est proposé de la vente et réfection de sièges anciens et modernes, de la confection de rideaux, des cours de tapisserie, un cabinet de curiosités et un coin brocante, véritable mine d’or pour les amateurs de vintage ! Installé depuis septembre 2022, Kévin Prieur propose également du home staging et de la scénographie, comme il a pu le faire pour la Villa Perrusson à Écuisses, service qu’il propose également aux particuliers. D’ailleurs, à cet effet, un changement d’horaires a été mis en place, les matins étant désormais réservés aux chantiers à l’extérieur et l’après-midi de 14h à 19h (du mardi au samedi) à l’accueil de la clientèle à la boutique.

Ce passionné se déplace énormément dans le département et bien au-delà de la région pour chiner l’objet qui fera la différence ; il est aussi régulièrement contacté pour des vide-maison. Quand on l’interroge sur ce qu’est sa philosophie, il nous répond : « Pas d’ultra-élitisme ! Tout le monde peut trouver son compte dans cette boutique qui propose un large éventail de prix ». Quant à l’objet choisi pour cette nouvelle rubrique que nous mettons en place sur info-chalon, Kévin Prieur a choisi de nous présenter un magnifique cadre papier avec papillons, qui représente le côté artisanal, artistique et authentique de la boutique, « c’est l’ambiance que j’ai envie d’y mettre. » À découvrir absolument…

Si vous souhaitez participer à cette rubrique ou si vous êtes collectionneur et que vous souhaitez partager votre passion avec nos lecteurs : sonia.blondetrodriguez@gmail.com

SBR