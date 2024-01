XPO annonce la troisième édition de ses journées « Découverte des métiers » dans 25 de ses agences en France, dont en Bourgogne-Franche-Comté

XPO, l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes et durables de transport et logistique en Europe, organise la troisième édition de ses journées portes ouvertes les 30 janvier et 1er février dans 25 de ses agences en France. Elles auront lieu dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-France-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces journées qui ont pour objectif la présentation de différents métiers chez XPO ont attiré plus de 650 participants en 2023.

En Bourgogne-Franche-Comté, elles auront lieu de 9h à 16h30 le 30 janvier dans l'agence de Sevrey (71), et le 1er février à Cuisery (71).

Adresse des sites XPO Logistics concernés :

481 rue des Erables, Parc d'activité Acti Sud, 71100 Sevrey

ZI du Bois Bernoux, 71290 Cuisery

L'inscription préalable et plus d’informations sont accessibles ici.

Au programme :

Visite du site XPO Logistics et échanges avec les équipes

Découverte des métiers du transport et de la logistique

Animations avec casque de réalité virtuelle



XPO donnera aux participants l'occasion de découvrir un environnement de travail stimulant et des équipes passionnées, et de prendre connaissance d’opportunités d'emploi potentielles offertes au sein de certaines agences. XPO est une entreprise internationale majeure présente dans toutes les régions de France avec un ensemble d'activités répondant aux besoins de ses clients sur toute la chaîne logistique dont le transport de lots complets, la distribution palettisée, la livraison du dernier kilomètre, des services de Global Forwarding, le transport événementiel, l’entreposage et des services de logistique comme la préparation de commande et le picking...

Les métiers de l'entreprise sont très variés et peuvent être exercés sur la route, sur les quais, en entrepôt ou au sein des services en support des opérations.

Chaque site organise sa journée en lien avec l’AFT Transport et Logistique, un organisme qui œuvre pour le développement des métiers et de la formation du secteur. Dans la plupart d’entre eux, les participants se verront proposer des animations avec un simulateur de conduite de poids lourd, des casques de réalité virtuelle, une sensibilisation à la sécurité ou encore la participation à un quiz sur le secteur du transport et de la logistique. Des moments d’échange avec des collaborateurs de l’entreprise sont également prévus.

Gaëlle Provensal-Raoux, Directrice des ressources humaines – France, XPO Logistics, a déclaré : « Depuis deux ans, nous déployons cette initiative et nous en sommes toujours très satisfaits. Notre objectif est de faire connaître la diversité des métiers que nous proposons et l’intérêt de notre secteur à un public toujours plus large. »

En signant la Charte de la Diversité et en nouant des partenariats avec des organisations comme Energie Jeunes, Télémaque, L'Entreprise des Possibles et Sport dans la Ville, XPO agit concrètement pour promouvoir la diversité et l'inclusion. L’entreprise mène notamment des initiatives pour inclure davantage de femmes dans ses effectifs et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Tous les postes de XPO en France sont accessibles aux personnes en situation de handicap.