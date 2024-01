Vœux de la municipalité de Fontaines : la santé, le développement durable et la transition énergétique, trois thématiques au cœur des préoccupations des élus.

C’est devant un public venu en nombre dans la salle Saint Hilaire que s’est déroulée, en présence de Sébastien Martin Président du Grand Chalon, des associations fontenoises, la cérémonie des vœux organisée par les élus de la commune de Fontaines.

Madame le maire Nelly Meunier-Chanut s’est adressé à la population, aux associations, aux représentants des corps constitués civils et militaires pour leur adresser ses vœux.

S’adressant plus particulièrement à son équipe municipale, elle les a remerciés pour leur implication et leur engagement dans la vie de la commune.

Aux partenaires : l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et le Grand Chalon pour leur soutien, au personnel communal et intercommunal, aux membres du Conseil d’administration du CCAS, aux bénévoles, membres des comités consultatifs qui travaillent durant toute l’année à leurs côtés, aux membres du comité de fleurissement et de l’atelier bois, aux acteurs économiques et services de proximité, aux membres des associations sportives et culturelles, aux gendarmes et aux pompiers volontaires, elle leur adressé ces mots : « Cette traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle nous sommes attachée est l’occasion de faire preuve de gratitude et de formuler des remerciements, de montrer toute notre reconnaissance à ceux qui œuvrent pour la communauté. ».

Madame le maire a ensuite présenté les grands projets pour la commune avec la création d’une Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) sur le village, avec la continuité du travail lancé en 2023 sur la transition écologique. De nombreuses actions ont été présentées dont celle pour la restauration scolaire « Depuis la rentrée scolaire, la commune a mis en place un circuit court pour la fourniture des repas du restaurant scolaire. Les repas sont préparés par le service de restauration du lycée. J’en profite pour remercier le proviseur du lycée pour ce partenariat, les avis sont unanimes, la qualité des produits est incomparable et les enfants se régalent »

La transition énergétique, liée la crise énergétique fait partie des grands projets de la municipalité.

Madame le maire a terminé son discours par ces mots : « Bien évidement d’autres projets et évènements viendront enrichir cette nouvelle année, je terminerai mes propos en vous donnant juste quelques rendez-vous festifs : Le 23 mars nous serons ravis d’accueillir le marathon des vins de la côte chalonnaise, il traversera la commune avec un passage en centre bourg. Le 4 juillet, nous aurons le passage du Tour de France, événement populaire que nous préparons avec le Département.

Et en septembre, nous accueillerons pour la première fois, le festival « la planche à clous » en partenariat avec la commune de Rully et l’association Boumkao ».

Nelly Meunier-Chanut a passé la parole au président du Grand Chalon Sébastien Martin.

Sébastien Martin a fait un rapide rappel sur les grands travaux sur la commune, sur la richesse du patrimoine avec la restauration de l’église. Il a fait remarquer qu’il se passait toujours quelque chose de nouveau à Fontaines.

