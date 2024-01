DESERTIFICATION MEDICALE - Action Solidarité Rurale adresse une lettre ouverte à la direction de la CPAM de Saône et Loire

Lettre ouverte à Me la Directrice de la CPAM Siège de MACON en Saône et Loire

Madame

Action Solidarité rurale est une association qui conduit ses activités entre Grosne et Guye autour de

Saint Gengoux le National; nous travaillons modestement dans le cadre de l'éducation populaire ceci a travers des événements divers.

Nous avons pu organiser au printemps 2023, une réunion débat autour de l'accès aux soins de proximité, dans un contexte où la population de notre bassin de vie a été confrontée au départ de plusieurs médecins généralistes.

A cet égard, il nous apparaît important de rappeler el rôle de l'assurance maladie ( site internet national, mai 2023)

« Nous protégeons la santé de plus de 65 millions de personnestout au long de leur vie en

prenant en charge les soins courants comme les pathologies les plus lourdes. Notre responsabilité ? Faire en sorte que chacun bénéficie de ce droit fondamental et faciliter

l'accès aux soins de tous.



L'égalité d'accès aux soins est, avec la qualitéd e s soins et la solidarité, l'un des 3 principes

fondateurs de l'Assurance Maladie depuis 1945. C'est aussi la premièred e ses missions au

quotidien :renforcer, dans chaqueterritoire, l'accès aux droits et lerecours aux soins pour l'ensemble de ses assurés. ».



En ce sens et au vu du contexte actuel sur notre territoire, qui fait qu'une partie non négligeable de la population se voit privée d'un médecin traitant, avec les conséquences que l'on peut supposer, notre association s'interroge sur les mesures mises en place pour pallier à ces difficultés.

Plusieurs questions sont venues ces derniers mois alimenter les débats, pour lesquelles nous souhaitons une réponse de votre part :

- Lors du départ d'un médecin libéral, celui-ci a-t-il un délai pour prévenir sa patientèle (sauf situation exceptionnelle), quel préavis par ailleurs auprès de la CPAM ?

- Lorsque la CPAM est avisée du départ d'un médecin traitant, un courrier est-il adressé aux

usagers qui se retrouvent sans médecin traitant? Si oui, pourrions-nous en avoir communication ? Si non, nous avons quelques suggestions et sommes tout à fait disposés à échanger au regard des multiples retours que nous avons pu recueillir sur le terrain.

Par ailleurs, il nous semble particulièrement important d'apporter des réponses et des solutions à la population lors de l'absence simultanée de médecins généralistes sur un même territoire.

Ces derniers, comme tout un chacun, peuvent avoir des problèmes de santé et ne plus pouvoir assurer la couverture médicale du secteur concerné; les médecins des secteurs environnants se retrouvent dans l'impossibilité de pallier au manque car déjà surchargés; alors que l'hôpital conseille à la population de ne venir aux urgences qu'en cas de problème grave et l'invite à contacter un médecin pour tout autre problème.

Les gens se retrouvent démunis, en particulier les personnes âgées, mais pas que.

Cette situation nous fait craindre des pertes de chances, ou des retardsde prise en charge.

Dans ce contexte, quelles solutions d'urgence sont déployées par la CPAM sur les territoires concernés ?

Dans l'attente de votre réponse, et disponibles pour tout échange complémentaire, recevez, Madame, nos salutations Citoyennes