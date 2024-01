Portage de repas à domicile - Le SIVOM ACCORD recrute

URGENT OFFRE EMPLOI

Service « Livraison de repas à domicile »

Remplacement de l’agent :

Congés d’hiver et printemps

Les services du Sivom ACCORD , Syndical Intercommunal à VOcation Multiple, interviennent auprès des personnes âgées ou en situation de handicap pour soutenir leur maintien à domicile.

Intitulé du poste :

Agent chargé du portage de repas à domicile,

livraisons des repas sur les communes de Champforgeuil, Lux et Sevrey

Expérience :

débutant accepté

Age minimum requis :

18 ans et +

Permis B obligatoire sans accident

Qualités requises :

Rigueur et sens de l’organisation

Respect des consignes de sécurité et discrétion professionnelle

Dynamisme, bon relationnel

Capacités à rendre compte des situations

Missions :

Assurer la prise de commande et la réception des plats

Conditionnement en « plateau » repas

Livrer les repas

Entretenir le véhicule de service et le matériel utilisé

Accompagner les convives ( rappel des commandes et composition des plats commandés)

Assurer la liaison entre l’usager du service et le référent du service

Rendre de compte des situations particulières

S’assurer de la continuité de la chaine du froid, gestion de la conformité des températures

Type de contrat :

Cdd de remplacement

Temps partiel

Nbre d'heures : 20 h/ semaine : prévoir 2 tournées de formation en plus

période : 19/02/2024 au 22/02/2024 et 22/04/2024 au 26/04/2024

possibilité de faire le remplacement des vacances d’été et congés à venir

Horaires :

lundi, Mardi, jeudi et vendredi de 7h à 12h

Salaire proposé :

environ 220 euros net /semaine

Lieu de travail

7 rue Charles lemaux à Champforgeuil (71) et services techniques de Sevrey

Adresser votre candidature par mail (cv et lettre de motivation):

sivom.accord@wanadoo.fr