À la Misson Locale du Chalonnais, on tient le rythme

Toujours dans une bonne dynamique, l'organisme, présent dans 136 communes de Saône-et-Loire, dresse un bilan plus que positif de l'année 2023 au service des 16-25 ans éloignés de l'emploi. Plus de détails avec Info Chalon.

Petit tour d'horizon avec Ibrahima Bathily, le président de la structure.

Présente dans 136 communes saône-et-loiriennes, la Mission Locale du Chalonnais comprend 16 permanences extérieures dont 2 en centres pénitentiaires et 2 en quartiers prioritaires de la Ville (QPV).

En contact avec 3381 jeunes, soit une hausse de plus de 17% qu'en 2022, la structure a reçu 1009 jeunes pour la première fois en 2023. 53,8% d'entre eux étaient de sexe masculin et 46,2% de sexe féminin. 88,2% de ces jeunes en premier accueil étaient célibataires et 7,5% étaient mariés, pacsés ou en vie maritale. 19,9% résidaient dans un QPV et 1,8% dans une zone de dynamisation rurale (ZRR). 46,6% avaient entre 18 et 21 ans, 19,5% entre 22 et 25 ans, 34,5% étaient mineurs et 04% âgés de 26 ans reconnus travailleurs handicapés (RQTH) étaient éligibles au Contrat d'engagement jeune (CEJ).

Si 53,1% vivent chez leurs parents, 6,3% d'entre eux sont sans hébergement ou en hébergement nomade.

Côté formation, avec un taux de 40,1%, 1 jeune sur 2 reçus en premier accueil est sans qualification ni certification.

2459 jeunes ont été reçus en entretien individuel.

Concernant la mobilité, 77,9% d'entre eux n'ont aucun moyen de transport individuel motorisé, 16,7% ont une automobile, 18,9% ont le permis B, 2,6% ont une motocyclette ou un scooter et 69,3% prennent les transports en commun.

La Mission Locale du Chalonnais, c'est 415 jeunes en parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA), 310 jeunes en Contrat d'engagement jeune (CEJ), contre 280 en 2022, et 124 jeunes en Projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), contre 56 en 2022.

Et pour finir, du côté de l'accès à l'emploi et à la formation, 738 jeunes sont entrés en situation professionnelle, 1142 sont entrés en emploi, 85 en contrats d'alternance et 68 en contrats aidés. Il y a eu 252 entrées en formation, 12 retours en formation initiale, 281 en immersions en entreprise et 80 en service civique.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati