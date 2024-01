Festival Chalon dans la rue : Deux prochains spectacles à retenir 'Le Bruit de la Rue # 16 et # 17bruit

Performance

Toi sans qui le monde est une performance artistique au cours de

laquelle la performeuse Laetitia Madancos et son équipe font voyager

une chambre à coucher dans l’espace public. Le trajet va se dérouler

pendant 5 mois (avril à août 2024) sur une distance de 1637 km,

de Marseille au Havre, avec 1 départ, 5 arrêts, 6 relais, 57 haltes et

1 arrivée.

Le Bruit de la Rue #16

Ce sont 2 moments de ce parcours (L’Arrivée et la Nuit Partagée) que

l’Entaille vient explorer à Chalon dans la rue. La compagnie vous en livre

un premier aperçu lors de 2 sorties de résidence.

Compagnie L’Entaille

Toi sans qui le monde

Le bruit de la rue #16 & #17

Durée : 1 heure - Tout public

Gratuit - SORTIE DE RÉSIDENCE

Durée : 1 nuit - À partir de 8 ans

Gratuit, sur réservation - SORTIE DE RÉSIDENCE

Le Bruit de la Rue # 17

Toi sans qui le monde se construit au fil de la marche, se nourrit des

rencontres. L’ARRIVÉE ne pourra donc s’écrire qu’après le trajet

Marseille – Le Havre, en 2024. La compagnie vous en livre néanmoins

un avant-goût à travers une installation performative écrite à partir des

récits saisis lors de précédentes résidences. Des lits, des voix, des

musiciens et la Saône. Vous y êtes.

3 février à 16h30

Bastion Bas, 2 rue d’Amsterdam, Chalon-sur-Saône

La compagnie recherche des personnes pour être partie prenante de

l’ARRIVÉE.

Répétition le 31 janvier de 18h30 à 21h30.

Inscriptions et informations : patricia.jacques@chalondanslarue.com

L’Entaille vous invite à passer une nuit avec elle dans une atmosphère

singulière sur le site de l’Abattoir revisité, à renverser l’ordre des

choses et faire dérailler l’ordinaire comme dans « Un fou», le

texte de Leslie Kaplan, que la compagnie va vous lire. Au petit

matin, après un petit déjeuner partagé, elle poursuivra la lecture

« librement imaginée » du texte lu la nuit précédente.

Nuit du 9 février de 21h à 9h

Site de l’Abattoir - 52, quai Saint-Cosme - Chalon-sur-Saône

Réservation obligatoire : au 06 98 62 17 59

ou à daphnee.martin@chalondanslarue.com