COLERE DES AGRICULTEURS - Julien Odoul (RN) soutient "la France rurale qui travaille et refuse de mourir"

Communiqué de presse

"Ce jeudi 25 janvier, le député de l’Yonne est allé à la rencontre des agriculteurs mobilisés sur l’autoroute A19 au niveau du péage de Villeneuve-la-Dondagre pour manifester leur colère et leur désarroi.

Accueilli par les représentants syndicaux de la Fdsea 89 et des Jeunes agriculteurs, Julien Odoul a écouté les principales revendications des femmes et des hommes qui luttent au quotidien pour nourrir les Français. Depuis des années, ils souffrent de l’inflation normative, des contraintes administratives toujours plus nombreuses et absurdes, des injonctions écologistes punitives et des prix qui ne leur permettent pas de vivre.

En cause, les politiques de destruction en bande organisée du gouvernement et de l’Union européenne qui à grands coups de traités de libre-échange avec le Canada, la Nouvelle-Zélande ou tout dernièrement le Chili, instaurent une terrible concurrence déloyale avec des pays qui ne respectent aucune des normes sanitaires, environnementales et sociales imposées en France.

En 10 ans, 100 000 fermes ont disparu en France dans l’indifférence des pouvoirs publics.

Lors des échanges, Julien Odoul a présenté les principales propositions du Rassemblement National qui veut décréter l’état d’urgence agricole :

- déclencher un moratoire sur les accords de libre-échange

- mettre un terme à l’écologie punitive et à l’ivresse normative

- garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs

- mettre en place le patriotisme avec une priorité d’accès dans la commande publique

- exonérer d’impôts les transmissions d’exploitation (à condition que le nouveau propriétaire maintienne les activités de l’exploitation durant 10 ans).

Président du groupe RN à la région Bourgogne Franche-Comté, Julien Odoul a aussi rappelé ses propositions régionales :

- créer une marque «fabriqué en Bourgogne Franche-Comté» pour valoriser les producteurs,

- atteindre 100% de produits locaux dans les cantines des lycées et les marchés publics

- créer des magasins régionaux pour favoriser le circuit court

- protéger les éleveurs de la prédation du loup"