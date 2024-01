L’Ensemble Choral Chalonnais prépare son premier concert avec son nouveau chef de chœur, Oussama Mhanna. Concert à l’Eglise du Sacré Cœur de Chalon le samedi 3 février à 20h00.

« Avec Franz Schubert », c’est le thème de ce seul et unique concert qui aura lieu à l’Eglise du Sacré Cœur de Chalon.

Réunis au château de La Loyère pour deux jours, les choristes de l’Ensemble Choral Chalonnais ont préparé leur prochain concert avec leur nouveau chef de chœur, Oussama Mhanna, après le départ de Thibaut Casters. Les choristes, appliqués et en symbiose avec la direction, montrent une attention toute particulière pour présenter au public des œuvres de qualité. Une telle répétition dans la durée permet d’apporter une attention particulière aux subtilités voulues par les compositeurs.

Oussma Mhanna a répodu à nos questions.

IC : Depuis combien de temps dirigez-vous l’ensemble choral ?

Oussama Mhanna : « Je suis arrivé en septembre et depuis j’ai pris la direction de l’Ensemble Choral Chalonnais. »

IC : Quelles sont vos impressions sur l’ensemble choral après ces deux jours passés au château de La Loyère ?

Oussama Mhanna : « Je suis très satisfait du travail des choristes, ce sera un super concert, les choristes sont totalement prêts pour interpréter Schubert. Le programme comporte 3 parties avec la messe en sol majeur, 2 pièces à capella. La spécificité est d’avoir une pièce avec orchestre, des chants solistes et l’Ensemble Choral Chalonnais (ECC). »

IC : Pourquoi un seul et unique concert consacré à Schubert ?

Oussama Mhanna : « Oui un seul concert pour ce programme consacré à Schubert mais pour la fin de l’année, un autre programme consacré à Lulli est en cours si tout va bien. »

Le président André Genot : « Avec Franz Schubert », c’est le thème de ce seul et unique concert qui aura lieu à l’Eglise du Sacré Cœur de Chalon le samedi 3 février à 20h. La pièce principale est une messe pour chœur et orchestre complétée par une pièce instrumentale exécutée par un ensemble de musiciens professionnels des conservatoires de Bourgogne et par des chants (Lieder) interprétés par des solistes de grande classe. ».

Les choristes sont unanimes pour dire leur enchantement d’être dirigé par un jeune et brillant chef d’orchestre et de chœur qui présente de solides qualités pédagogiques et de remarquables compétences musicales, qu’il a déjà largement prouvées avec ses prestations à la Maîtrise chalonnaise Saint Charles. Ils sont impatients de retrouver un public à l’écoute de Schubert, ce compositeur, un peu secret mais ô combien puissant dans son expression musicale.

Fiers et heureux dès le début de cette nouvelle saison, l’Ensemble Choral Chalonnais vous attend le samedi 3 février à 20h00 à l’église du Sacré Cœur.

C.Cléaux