C’est parti pour la Nuit des Conservatoires !

La 11e édition de la Nuit des Conservatoires bat son plein. Démarrée à 17h au Conservatoire du Grand Chalon, elle va se poursuivre jusqu’à un peu plus de minuit !

La Nuit des Conservatoires est l’occasion de découvrir les disciplines proposées au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon, de voir des concerts et des pièces de théâtre et de danse, d’échanger avec les professeurs et les élèves… Débutée à 17h, elle se terminera par un DJ Set, par les classes de Musiques Actuelles Amplifiées, au Bistrot des Artistes.

Info-chalon était présent dès cette fin d’après-midi et vous proposera, plus tard, son photoreportage.

Pour découvrir le programme de cette Nuit des Conservatoires à Chalon-sur-Saône : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/nuit-des-conservatoires

SBR - Photos : Ensemble de classes de cuivre, Philippe Merlin ; ‘A l’affût’, `danse jazz photo de groupe des élèves de Manon Rousseau ; ‘Ça danse, ça chante, ça swing’, musiques du monde, Jaime Salazar, Claire Bruneau, Laëticia Volcey.