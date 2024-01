Annonces agricoles du gouvernement : Réaction des députés de la majorité présidentielle en Saône-et-Loire

Depuis quelques jours, les agricultrices et les agriculteurs de Saône-et-Loire, comme ailleurs en France, et en Europe, sont mobilisés dans les rues et sur les tracteurs pour exprimer leur colère, légitime, de porter, trop de poids sur leurs seules épaules. Face à des attentes toujours plus grandes, en termes de durabilité, de qualité, de bien-être animal...face à des prix tirés toujours plus bas par les grands distributeurs, le monde agricole n’en peut plus et tire la sonnette d’alarme pour que la société se réveille avant qu’il ne soit trop tard, et que disparaissent de nos territoires, cette belle profession à laquelle nous devons nos paysages, nos forêts, et surtout, à qui nous devons ce que nous avons, chaque jour, dans nos assiettes.

Face à ce mouvement de manifestation d’envergure, le gouvernement, à travers la voix de son Premier Ministre, Gabriel Attal, a su apporter rapidement une première réponse, rendue publique, hier soir.

Nous nous félicitons d’abord que le gouvernement ne prenne pas un instant à la légère ce mouvement agricole inédit, preuve du respect porté aux agricultrices et agriculteurs. Et à l’agriculture, qu'il place "au dessus de tout”.

Les mesures d'urgence annoncées hier soir étaient attendues, elles sont évidemment bienvenues car elles témoignent de cet engagement. Elles couvrent de façon très concrète tous les domaines de préoccupation des agriculteurs, celui du prix, celui des normes, celui de la considération dont ce métier a besoin, avec des simplifications immédiates et des avancées significatives.

Mais ces paroles, “au dessus de tout”, que nous saluons, nous engagent, tous, le gouvernement, la profession, les acteurs économiques. les parlementaires, au-delà, à construire collectivement dans les jours et les semaines une réponse encore plus large, plus structurelle, à même de consolider notre agriculture dont les fragilités, les doutes, touchent tous les citoyens.

C'est probablement l'étape exigeante qui nous attend maintenant, dans un contexte, on le voit, où des mobilisations vont probablement continuer, l'étape qui doit donner à l'agriculture, à celles et ceux qui la font, aux jeunes qui doivent la rejoindre, la résilience qu'ils méritent.

Par les députés de la majorité présidentielle en Saône-et-Loire :

Jérémy Decerle

Député européen de Saône-et-Loire

Benjamin Dirx

Député de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire

Louis Margueritte

Député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

Rémy Rebeyrotte

Député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire