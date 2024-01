Qui dit début d'année pour Niepce Solidarité Maroc, dit conseil d'administration

Les membres de l'association se sont réunis à la Maison des Associations jeudi pour leur conseil d'administration. Plus de détails avec Info Chalon.

Niepce pour Nous Intervenons Ensemble Pour Ces Enfants.

Créée en 2011, à la faveur du Trophée Roses des Sables, une compétition annuelle exclusivement réservée aux femmes qui déroule au Maroc à bord d'un 4X4, d'un quad ou d'une moto, pour récolter des fonds et des dons en toute transparence, l'association Niepce Solidarité Maroc, présidée par Christine Hugonnot Delamorinière, tenait ce jeudi 25 janvier à 19 heures, son conseil d'administration à la Maison des Associations - Espace Jean Zay.

Si l'association compte 6 membres actuellement et une poignée de bénévoles, c'est plus de 2 tonnes de dons en 10 ans, aussi bien en papeterie, en jouets ou en vêtements à destination de villages isolés du sud du Maroc.

À l'ordre du jour : élection du bureau, organisation des pièces de théâtre qui seront jouées les 4 et 10 février 2024, et diverses questions.

En effet, Niepce Solidarité Maroc organise deux pièces de théatre, à savoir «L'Affaire Donovan Mac-Phee», une comédie policière de Franck Didier mise en scène par Olivier Cordina et jouée par la Compagnie Réplique à Tout, le dimanche 4 février 2024 à 15 heures, à la Salle des fêtes de Saint-Germain du Plain, et «Tata Tutune», une comédie de Bernard Lenne jouée par Les 3 Campaniles et la troupes des Parouksonsors, le samedi 10 février 2024 à 20 heures, au Studio 70, à Chalon-sur-Saône.

Nous ne saurions trop vous conseiller de réserver (de préférence par SMS) au 06 03 18 69 25 (tarif : 10 euros et gratuit pour les moins de 12 ans, tarif dégressif possible).

Un conseil d'administration qui s'est finit comme il se doit par une bonne galette des rois.

À noter que l'association est toujours à la recherche de nouveaux membres et de bénévoles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati